Уроженка Микашевич завоевала серебро на первенстве Брестской области по кроссу (Лунинецкий район)

В Иваново состоялось открытое первенство Брестской области по кроссу.

За команду нашего района выступала уроженка Микашевич Дарья Кислюк. В забеге на 2 километра спортсменка финишировала второй. В настоящее время Дарья тренируется в Брестском училище олимпийского резерва. Ее всегда поддерживает первый тренер Сергей Гуцало, который работает преподавателем в гимназии имени В.И. Недведского (на снимке вместе с Дарьей Кислюк).