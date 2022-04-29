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Уроженка Микашевич завоевала серебро на первенстве Брестской области по кроссу (Лунинецкий район)

29.04.2022
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В Иваново состоялось открытое первенство Брестской области по кроссу.

За команду нашего района выступала уроженка Микашевич Дарья Кислюк. В забеге на 2 километра спортсменка финишировала второй. В настоящее время Дарья тренируется в Брестском училище олимпийского резерва. Ее всегда поддерживает первый тренер Сергей Гуцало, который работает преподавателем в гимназии имени В.И. Недведского (на снимке вместе с Дарьей Кислюк).

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