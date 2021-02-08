Успехом на двух международных конкурсах завершили гастрольный сезон воспитанники Микашевичской ДМШИ

С начала 2020/21 учебного года вокальные группы «Витаминка» и «Звукоряд» Микашевичской детской музыкальной школы искусств приняли участие в восьми международных вокальных конкурсах, два из которых проходили в онлайн-формате. Рассказывает художественный руководитель коллективов, педагог ДМШИ Евгения Ткачук:

– Мои воспитанники всегда были на высоте. Лучшее подтверждение этим словам – награды различного достоинства. Большая часть их – высшей пробы. Кроме того, коллектив «Звукоряд» дважды номинировали на Гран-при фестивалей.

Наш

Первый сезон завершился в первой декаде февраля, успехом сразу на двух творческих площадках. Несколько тысяч талантливых ребят из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Китая собрал IV Международный телепроект «Кубок дружбы». Принимая в нем участие, ребята Микашевичской ДМШИ не только продемонстрировали свои таланты, и почувствовать себя телезвездами, но и получили возможность пообщаться с известными артистами, продюсерами, принять участие в мастер-классах. Из белорусской столицы коллективы вернулись с новыми эмоциями и дипломами в номинации «Эстрадный вокал»: «Витаминки» – Лауреат III степени, «Звукоряд» – Лауреат I степени. Высокую профессиональную оценку получили юные вокалисты и на Международном Гранд-конкурсе «Талант года-2021». Позитивный настрой, сценический артистизм и яркие образы вдохновили не только зрителей, но и жюри. «Витаминки» удостоены звания Лауреата I степени, а «Звукоряд» – Лауреата II степени.

Каждая поездка дарит нам много разных эмоций и впечатлений. Дети с большим интересом следят за выступлением других коллективов и солистов и, конечно же, набираются опыта. Сейчас мы готовим новую программу, чтобы удивлять и покорять сердца членов жюри в следующем сезоне.

Работаем одной большой дружной командой. Мне нравится, что в лице родителей я вижу своих единомышленников. Благодарна и педагогам нашей школы, которые терпеливо и с пониманием относятся к нашим поездкам, а также директору Микашевичской ДМШИ Дарье Сергеевне Дворник за поддержку нашего творчества. Это человек, который всегда с искренним восторгом относится к любым нашим наградам.