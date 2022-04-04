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В деревне Мокрово нашли две коробки с патронами (Лунинецкий район)

04.04.2022
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В отделение милиции города Микашевичи Лунинецкого РОВД поступило сообщение об обнаружении патронов в деревне Мокрово Лунинецкого района.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Прибывшим правоохранителям рассказали, что местный житель при проведении земляных работ в своем огороде обнаружил две коробки с патронами.

Находку изъяли и направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы.

Судебные эксперты исследовали более 730 патронов, подвергшихся коррозии. На одном из патронов удалось рассмотреть год выпуска – 1917.

Согласно выводам судебного эксперта предоставленные на исследование винтовочные патроны изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам нарезного огнестрельного оружия. Патроны используются для стрельбы из винтовки Мосина образца 1891/1930 годов, ручного пулемета Дегтярева, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и другого нарезного огнестрельного оружия, изготовленного под этот патрон.

Все предоставленные патроны не пригодны для стрельбы. По данному факту Лунинецким РОВД проводится проверка.

Анна Мацкевич, официальный представитель  УГКСЭ по Брестской области
фото Лунинецкого РОВД

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