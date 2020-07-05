В два этапа проходили на РУПП «Гранит» соревнования по велоспорту

Стартовали соревнования в лесном массиве в районе реки Случь. Участникам велокросса, а это в общей сложности 45 мужчин и женщин, предстояло преодолеть маршрут длиною почти в 8 километров. Трасса была непростая, ее после дождей сильно размыло. Несмотря на это, все спортсмены справились с испытанием. У представителей сильной половины человечества самым быстрым оказался Геннадий Орел с результатом в 20 минут 42 секунды. С небольшим отставанием от лидера к финишу пришел Геннадий Каплич. На третьем месте турнирной таблицы разместился Михаил Шабан. В личном зачете у женщин тройку призеров составили Светлана Веренич, Галина Сакович и Елена Рашидова.

Второй этап соревнований – фигурное вождение велосипеда – состоялся на площади Дворца культуры. С наилучшим результатом дистанцию с 9 искусственными препятствиями прошли Дмитрий Павлович (1 мин. 4 сек.) и Светлана Веренич (1 мин. 33 сек.).

В итоговом командном первенстве первые три призовых места распределили между собой: среди мужчин – цех горный -2, автотранспортный парк и цех горный-1, среди женщин – дробильно-сортировочный завод-1, дробильно-сортировочный завод-2 и сборная Дворца культуры с литейно-механическим цехом.