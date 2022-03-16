В городской библиотеке Микашевич прошло мероприятие, посвящённое Дню православной книги

На духовно-просветительскую беседу, посвященную 1930-летию православия на белорусских землях и Дню православной книги, пригласила жителей и гостей Микашевич городская библиотека.

Под руководством заведующей учреждения культуры Оксаны Маркевич участники мероприятия отправились в увлекательную экскурсию по станицам исторических книг, узнали о просветительской деятельности преподобной Евфросинии Полоцкой, святителя Кирилла Туровского, особенностях Лавришевского Евангелия – рукописного памятника книжной культуры 13-14 века, познакомились с храмами Лунинетчины и открыли для себя еще немало интересных фактов. Завершило виртуальный тур знакомство с экспонатами, представленными на выставке «Беларусь православная».

О том, как важно питать свою душу чтением хорошей литературы, напомнил в напутственном слове иерей микашевичского храма в честь Рождества Иоанна Предтечи Александр Мосейчук. Затем он рассказал о главных книгах для всех христиан, объяснил, почему необходимо противостоять греху, соблюдать данные нам заповеди и совершать добрые дела.

Вторая часть мероприятия прошла в формате диалога между священником и другими участниками встречи. На все вопросы иерей Александр Мосейчук ответил очень обстоятельно, в простой и доступной форме.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора..