В Лунинце и Микашевичах снова отключат электроэнергию: где. когда и почему

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством текущего ремонта оборудования трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в

г. Микашевичи ул. Светлая, Руденко, Машерова в период времени с 10.00 до 17.00 — 11.04.2022

г. Лунинец ул. Белорусская, Богдановича (3-11), Новая,5А,7А, Некрасова,2 (многокв ж.д.)

в период времени с 10.00 до 17.00 — 12.04.2022 и 13.04.2022 с 10.00 до 17.00