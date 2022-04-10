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В Лунинце и Микашевичах снова отключат электроэнергию: где. когда и почему

10.04.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством текущего ремонта оборудования трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в

г. Микашевичи ул. Светлая, Руденко, Машерова в период времени с 10.00 до 17.00  — 11.04.2022

г. Лунинец ул. Белорусская, Богдановича (3-11), Новая,5А,7А, Некрасова,2 (многокв ж.д.)
в период времени с 10.00 до 17.00  — 12.04.2022 и 13.04.2022 с 10.00 до 17.00

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