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В Лунинецком районе объявлен месячник по благоустройству

19.03.2022
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Решением Лунинецкого районного исполнительного комитета с 18 марта по 17 апреля 2022 г. объявлен месячник по благоустройству, обеспечению надлежащего санитарного состояния и озеленения на территория населенных пунктов Лунинецкого района.

Согласно организационно-распорядительному документу создана рабочая группа по подготовке и проведению месячника по благоустройству, разработаны планы мероприятий по проведению административных территорий в должное санитарное состояние, с указанием видов работ, сроков их выполнения и ответственных исполнителей.

Во время проведения месячника акцент будет сделан на следующие виды работ:

— озеленение населенных пунктов;

— подготовка мемориальных комплексов, воинских захоронений и иных захоронений погибших по время Великой Отечественной войны к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне;

— обеспечение надлежащего санитарного состояния и озеленения на дворовых территориях многоквартирных жилых домов, территориях индивидуальных домовладений в городской и сельской местности.

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