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В Лунинецком районе в ДТП пострадал мотоциклист

L N Send an email 4 секунды тому назад
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Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, дорожная авария произошла 17 июня в 23:32 часов.

По предварительной информации: 28-летняя жительница города Микашевичи, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигалась по улице Первомайской в Микашевичах. На перекрестке с улицей Брестской водитель совершила столкновение с мотоциклом «Сузуки Бандит», под управлением 29-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр разворота.

В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

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L N

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