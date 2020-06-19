В Лунинецком районе в ДТП пострадал мотоциклист

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, дорожная авария произошла 17 июня в 23:32 часов.

По предварительной информации: 28-летняя жительница города Микашевичи, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигалась по улице Первомайской в Микашевичах. На перекрестке с улицей Брестской водитель совершила столкновение с мотоциклом «Сузуки Бандит», под управлением 29-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении и осуществлял маневр разворота.

В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.