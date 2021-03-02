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В микашечской гимназии прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических веществ

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

В этот день в гимназии прошли  мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств среди учащихся. Для гимназистов был  организован  видео-фестиваль «Вся правда о наркотиках».

Как рассказала социальный педагог Анна Заночкина, участники молодежной инициативной группы МиГ «Импульс» разработали и распространили памятки «Скажем «нет» наркотикам». Целью проведенных классных часов  «Здоровье не купишь», «Хорошие и вредные привычки», «Искусственное счастье» было формирование  отрицательного отношения к наркотикам, пробуждение  в детях чувства собственного достоинства и уважительное отношение к себе, популяризация здорового образа жизни. Гимназистов проинформировали о правой ответственности  за незаконный оборот наркотиков.

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L N

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