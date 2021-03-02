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В микашечской гимназии прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических веществ
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
В этот день в гимназии прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств среди учащихся. Для гимназистов был организован видео-фестиваль «Вся правда о наркотиках».
Как рассказала социальный педагог Анна Заночкина, участники молодежной инициативной группы МиГ «Импульс» разработали и распространили памятки «Скажем «нет» наркотикам». Целью проведенных классных часов «Здоровье не купишь», «Хорошие и вредные привычки», «Искусственное счастье» было формирование отрицательного отношения к наркотикам, пробуждение в детях чувства собственного достоинства и уважительное отношение к себе, популяризация здорового образа жизни. Гимназистов проинформировали о правой ответственности за незаконный оборот наркотиков.