В микашечской гимназии прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических веществ

В этот день в гимназии прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств среди учащихся. Для гимназистов был организован видео-фестиваль «Вся правда о наркотиках».

Как рассказала социальный педагог Анна Заночкина, участники молодежной инициативной группы МиГ «Импульс» разработали и распространили памятки «Скажем «нет» наркотикам». Целью проведенных классных часов «Здоровье не купишь», «Хорошие и вредные привычки», «Искусственное счастье» было формирование отрицательного отношения к наркотикам, пробуждение в детях чувства собственного достоинства и уважительное отношение к себе, популяризация здорового образа жизни. Гимназистов проинформировали о правой ответственности за незаконный оборот наркотиков.