Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Микашевичи

Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.

Продавец: Микашевичский городской исполнительный комитет.

Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 22.04.2022г., в 10.00.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 18 марта 2022г. по 18 апреля 2022г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.

Регистрация участников – 22.04.2022г. с 9.00 до 10.00 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).

Информация о публикации извещения о проведении аукциона: https://au.nca.by , www .brest-region.gov.by , www. luninets.brest-region.gov.by , www.agrbrest.by .

№ № лота Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь земельного участка, га Целевое назначение земельного участка Характеристика земельного участка Ограничения (обременения) прав на земельный участок Начальная цена, руб. Сумма задатка (10% от начальной цены), руб. Срок аренды, лет Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб. Затраты на проведение аукциона. 1 Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Микашевичи, ул.Первомайская, 1Д 124751000001003684 0,0061 для установки и обслуживания объекта розничной торговли, земельный участок для размещения объектов розничной торговли (код 1 16 03) Участки расположены на землях г. Микашевичи. Подъезд к участкам осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Микашевичи. 0,0061 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем). 39,23 3,92 10 2 875,85 затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона 2 Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Микашевичи, ул.Первомайская, 1Е 124751000001003685 0,0060 0,0060 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем). 38,58 3,86 10 2 875,85 3 Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Микашевичи, ул.Ленинская,85 124751000001003686 0,3372 для строительства и обслуживания бесконтактной автомобильной мойки, земельный участок для размещения объектов иного назначения (код 1 16 00). 0,3372 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем). 0,0337 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт (0,4 кВ). 4 308,32 430,83 49 3 102,42

1. Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом.

2. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утв. Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 26.03.2008г. №462 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009г. №232 – 3 200,0 рублей.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона BY58AKBB36002210019070000000 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области, УНП 200676206, ОАО «АСБ «Беларусбанк» код банка AKBBBY2X, назначение платежа 04002, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.

Кроме того, в комиссию по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков осуществляется желающими самостоятельно.

5. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.

6. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.

7. Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.

8. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь.

9. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

— в течение 10 рабочих дней после дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников ;

— не позднее двух рабочих дней после перечисления платежей предоставить в Микашевичский городской исполнительный комитет копии платежных документов и заключить договор аренды земельного участка с Микашевичским городским исполнительным комитетом;

— в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, обратиться в Микашевичское бюро Лунинецкого филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;

— в течение шести месяцев со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него разработать проектную документацию на установку (возведение) торгового павильона и приступить к занятию данного земельного участка (по лотам №1 и №2);

— получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, разработать и утвердить строительный проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него (по лоту №3);

— приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство такого объекта (по лоту №3);

— завершить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией (по лоту №3);

— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать для благоустройства участка (по лоту №3);

— по окончании срока (по минованию надобности, но не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия договора) аренды земельного участка, в установленном порядке возвратить его прежнему землепользователю в состоянии, пригодном для использования по назначению или продлить срок пользования им.

10. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 462 от 26 марта 2008 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».