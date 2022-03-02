В Микашевичах на пожаре погиб мужчина, его товарища спас случайный прохожий

1 марта в 13 часов 19 минут спасателям поступило сообщение о загорании в кирпичной летней кухне в г. Микашевичи. В огне погиб отец хозяйки летней кухни гражданин 1969 г.р. В помещении находился еще один гражданин 1969 г.р., которого спас местный житель Николай Николаевич Андрусевич.. Он случайно проходил мимо, заметил дым и смог вытащить одного из мужчин из горящего помещения и вызвал спасателей.

Спасенный мужчина с термическими ожогами и отравлением угарным газом госпитализирован в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».

В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка и имущество в помещениях летней кухни. Причина пожара устанавливается.

Спасатели напоминают, чтобы обезопасить себя, свое имущество и своих близких необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

– никогда не курите, лежа в постели;

– не забывайте потушить сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол;

– если произошло возгорание, сразу звоните в службу спасения по телефону «101» или «112»;

– как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;

– если помещение сильно задымлено, пробирайтесь к выходу, пригнувшись к полу — там меньше дыма, по возможности прикройте нос и рот мокрой тканью.

По материалам Лунинецкого РОЧС