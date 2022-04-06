В Микашевичах определили площадки для сезонной торговли (Лунинецкий район)

В Микашевичах определили площадки для продажи декоративных растений, саженцев кустарников и деревьев, рассады овощных культур, фруктов и овощей, садовой земляники и голубики.

Горожане, которые выращивают эти виды продукции на приусадебных участках, теперь могут реализовать их в трех местах. Это городской рынок и прилегающая к нему территория по улице Садовая; у магазина №127 «МЕГАопт» (ул. Строителей, 5а) и участок около дома №25 по ул. Железнодорожная (бывший базар). Площадки для торговли витаминной продукции – сезонные, будут работать с начала апреля до конца октября.