МикашевичиНовости районаОбщество

В Микашевичах определили площадки для сезонной торговли (Лунинецкий район)

06.04.2022
40

В Микашевичах определили площадки для продажи декоративных растений, саженцев кустарников и деревьев, рассады овощных культур, фруктов и овощей, садовой земляники и голубики.

Горожане, которые выращивают эти виды продукции на приусадебных участках, теперь могут реализовать их в трех местах. Это городской рынок и прилегающая к нему территория по улице Садовая; у магазина №127 «МЕГАопт» (ул. Строителей, 5а) и участок около дома №25 по ул. Железнодорожная (бывший базар). Площадки для торговли витаминной продукции – сезонные,  будут работать с начала апреля до конца октября.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Очередные победы легкоатлетов Лунинецкой СДЮШОР

Очередные победы легкоатлетов Лунинецкой СДЮШОР

06.04.2022
Photo of Творчыя калектывы Лунінецкага раёна ў чарговы раз пацвердзілі званні «народны» і «ўзорны»

Творчыя калектывы Лунінецкага раёна ў чарговы раз пацвердзілі званні «народны» і «ўзорны»

06.04.2022
Photo of Есть ли нацизм на Западе? Преступления под ширмой американской демократии. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Есть ли нацизм на Западе? Преступления под ширмой американской демократии. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

06.04.2022
Photo of ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ НА БРЕСТЧИНЕ (видео)

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ НА БРЕСТЧИНЕ (видео)

06.04.2022
Photo of Вызначаны пераможцы конкурсу сярод органаў мясцовага самакіравання Лунінецкага раёна

Вызначаны пераможцы конкурсу сярод органаў мясцовага самакіравання Лунінецкага раёна

06.04.2022
Photo of Качество воды, капремонт и работа товариществ собственников. Президент обозначил проблемные вопросы в ЖКХ

Качество воды, капремонт и работа товариществ собственников. Президент обозначил проблемные вопросы в ЖКХ

05.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть