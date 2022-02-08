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В Микашевичах подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

08.02.2022
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В Микашевичах подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий.

Среди торговых объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в тройку призеров вошли магазины «Полесье», «Три клена» и «Краля», а вот среди учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты – филиал №1 «Микашевичская больница», гимназия им. В.И. Недведского и ясли-сад №1. Как всегда был на высоте и РУПП «Гранит»,  который стал лучшим среди организаций и предприятий. На второй и третьей позициях этой категории разместились горисполком и местное подразделение Лунинецкого ЖКХ. Творческий подход и фантазию  проявили и микашевичские владельцы частных подворий. Самые креативные из них – а это Михаил Сычевич (ул. Залинейная, 7а), Николай Ивченко (ул. Светлая, 1) и Дмитрий Радковец (ул. Молодежная, 54) – стали победителями и призерами конкурса.

Наталья ЛЯЛЮК.

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