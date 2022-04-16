В Микашевичах ребёнок «истощил» счёт банковской карты сожителя своей мамы (Лунинецкий район)

В Лунинецкий РОВД с заявлением обратился житель г. Микашевичи по факту хищения денежных средств.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец, в ходе проведения проверки установлено, что в первой половине марта осуществлялись переводы денежных средств в пользу «Google» студии разработчиков «Axlebolt». Всего произведено 25 транзакций в пользу вышеуказанной студии разработчиков. «Axlebolt» – это российская студия разработчиков которая выпустила такие игры как «Standoff Мультиплеер», «Standoff 2» и «Zombie mincer». Эти наименования и указаны в примечаниях к транзакциям, совершенных с банковской карты заявителя.

Также в ходе проверки установлено, что потерпевший проживает со своей сожительницей, у которой имеется малолетний сын. Опрошенный малолетний пояснил, что установил на свой мобильный телефон онлайн-игру «Standoff 2», которая относится к вышеуказанной студии разработчиков и ввел реквизиты банковской платежной карты, принадлежащей заявителю для оплаты игровых предметов в мобильной игре «Standoff 2».

Так как малолетний не достиг возраста привлечения к ответственности, то в возбуждении уголовного дела отказано.

Лунинецкий РОВД предупреждает, храните свои банковские платежные карты в недоступных от детей местах.