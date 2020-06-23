В Микашевичах сразу несколько магазинов сменили «прописку»

Почти в два раза увеличился торговый зал дискаунтера «Остров чистоты и вкуса», который переехал в ТЦ «Аквариум». Магазин «Изюминка», который много лет размещался на этих площадях, преобразовался в «Дуэт» у городского рынка. Кроме того, в ближайший месяц в районе СШ №2 по улице Первомайской откроется еще один фирменный торговый павильон от известного производителя под маркой «Петруха».

Неизвестна пока и точная дата открытия торгового центра на перекрестке улиц Скорины и Первомайской. После благоустройства территории объекта, строители сейчас активно занимаются внутренними отделочными работами.