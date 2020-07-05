КультураМикашевичи

В Микашевичской библиотеке стартовал онлайн-проект «Бенефис увлеченных»

Наталья Лялюк Send an email 3 секунды тому назад
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Одна из работ А. Зинюк. Фото Андрея Зинюка

Его цель – познакомить земляков и интересными людьми нашего края.

Первой героиней проекта стала известная местная мастерица Алена Зинюк, которая владеет самыми разнообразными техниками рукоделия. В небольшом ролике жительница Микашевич в деталях рассказала зрителям, как создать оригинальный букет из конфет в технике свит-дизайн.

К слову, принять участие в этом проекте может любой житель Лунинетчины. Для этого надо снять видеоматериал о том, чем увлекаетесь – спортом, рукоделием, работой и т.д, а затем прислать его на на страничку Микашевичской библиотеки в соцсетях.

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Наталья Лялюк

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