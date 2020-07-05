В Микашевичской библиотеке стартовал онлайн-проект «Бенефис увлеченных»

Его цель – познакомить земляков и интересными людьми нашего края.

Первой героиней проекта стала известная местная мастерица Алена Зинюк, которая владеет самыми разнообразными техниками рукоделия. В небольшом ролике жительница Микашевич в деталях рассказала зрителям, как создать оригинальный букет из конфет в технике свит-дизайн.

К слову, принять участие в этом проекте может любой житель Лунинетчины. Для этого надо снять видеоматериал о том, чем увлекаетесь – спортом, рукоделием, работой и т.д, а затем прислать его на на страничку Микашевичской библиотеки в соцсетях.