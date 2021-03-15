В Микашевичах вручили паспорта лучшим учащимся городских учреждений образования

Мероприятие, а оно состоялось в гимназии им. В.И. Недведского, было приурочено ко Дню Конституции и состоялось в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси».

Приветствуя участников торжества, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня подчеркнул, что основой белорусской государственности является современная Конституция. Быть гражданином нашей страны – это как высокая честь, так и ответственность перед собой, семьей, друзьями, обществом.

Искренне поздравили юношей и девушек с одним из самых важных событий в жизни председатель РО ОО “Белорусский союз женщин”, главный врач УЗ “Лунинецкая ЦРБ” Светлана Хлебус, а также ее заместитель Наталья Рогожинская. Они отметили, что паспорт – это документ, который открывает перед его обладателем самые широкие возможности, в том числе – достойно представлять свое государство на самых различных уровнях.

Сердечные приветствия и теплые пожелания адресовали председатели – районной организации «Белая Русь» Людмила Казадаева и горисполкома Валерий Красникевич, заместитель генерального директора о персоналу, социальным вопросам и идеологической работе РУПП «Гранит» Маргарита Сероокая. Слова признательности за высокое доверие от имени подрастающего поколения высказала старшеклассница СШ №1 Анастасия Литвинчик.

После того как гости торжественно вручили первые паспорта лучшим микашевичским школьникам их первые паспорта, за дело взялись артисты художественной самодеятельности гимназии имени В.И. Недведского, которые и завершили праздник.