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В Микашевичах вручили паспорта лучшим учащимся городских учреждений образования

Анатолий Насеня и Елизавета Пинчук

Мероприятие, а оно состоялось в гимназии им. В.И. Недведского, было приурочено ко Дню Конституции  и состоялось в рамках всебелорусской  акции «Мы – граждане Беларуси».

Приветствуя участников торжества, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня подчеркнул, что основой белорусской государственности является современная Конституция. Быть гражданином нашей страны – это как высокая честь, так и ответственность перед собой, семьей, друзьями, обществом.

Искренне поздравили юношей и девушек с одним из самых важных событий в жизни председатель РО ОО “Белорусский союз женщин”, главный врач УЗ “Лунинецкая ЦРБ” Светлана Хлебус, а также ее заместитель Наталья Рогожинская. Они отметили, что паспорт – это документ, который открывает перед его обладателем самые широкие возможности, в том числе – достойно представлять свое государство на самых различных уровнях.

Полина Шкурская, Наталья Рогожинская и Светлана Хлебус

Сердечные приветствия и теплые пожелания адресовали председатели – районной организации «Белая Русь» Людмила Казадаева и горисполкома Валерий Красникевич, заместитель генерального директора о персоналу, социальным вопросам и идеологической работе РУПП «Гранит» Маргарита Сероокая. Слова признательности за высокое доверие от имени подрастающего поколения высказала старшеклассница СШ №1 Анастасия Литвинчик.

Людмила Казадаева и старшеклассники – герои праздника

После того как гости торжественно вручили первые паспорта лучшим микашевичским школьникам их первые паспорта,  за дело взялись артисты художественной самодеятельности гимназии имени В.И. Недведского, которые и завершили праздник.

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Наталья Лялюк

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