Василий Басевич — «Ганаровы паляшук»

Три уроженца белорусского Полесья названы «Ганаровымi палешукамi» на VI Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья».

Среди них — директор ОАО «Спецжелезобетон» Василий Басевич. Это первый лунинчанин, удостоенный такого звания.

СПРАВОЧНО. Номинация «Ганаровы паляшук» для жителей белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны, зародилась вместе с международным фестивалем этнокультурных традиций «Зов Полесья». На сегодня такой титул имеют более 10 человек. Звание дополняется вручением диплома и статуэтки-символа, изображающей фигуру колоритного жителя Полесья.