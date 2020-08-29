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Василий Басевич — «Ганаровы паляшук»

Александр Ковко Send an email 4 часа тому назад
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Три уроженца белорусского Полесья названы «Ганаровымi палешукамi» на VI Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья».

Среди них — директор ОАО «Спецжелезобетон» Василий Басевич. Это первый лунинчанин, удостоенный такого звания.

СПРАВОЧНО. Номинация «Ганаровы паляшук» для жителей белорусского Полесья, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны, зародилась вместе с международным фестивалем этнокультурных традиций «Зов Полесья». На сегодня такой титул имеют более 10 человек. Звание дополняется вручением диплома и статуэтки-символа, изображающей фигуру колоритного жителя Полесья.

 

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Александр Ковко

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