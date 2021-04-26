Ветеран РУПП “Гранит” Федор Чернякевич: “Цените каждое мгновение жизни!”

Ветеран РУПП «Гранит» Федор Чернякевич – человек прагматического склада и не верил в чудеса. Точнее твердо был убежден, что если необыкновенные истории и могут произойти, то только не с ним. Сегодня горожанин знает – в жизни есть место всему, а злокачественная опухоль – не смертельный вердикт. Судьба подготовила ему серьезный экзамен, но вопреки неблагоприятным прогнозам врачей, он с мужеством и стойкостью принял его и держит удар.

«А помнишь, как все начиналось?»

Юности свойственна романтика и мечты. Вот и Федор, оканчивая среднюю школу, хотел увидеть большие города, найти интересную работу, создать собственную дружную семью. Детство прошло в деревне Лаховка на берегах Припяти и прилегающих малых реках. Во время срочной службы юноша из глубинки Полесья три года провел подводником на Северном морском флоте. Суровый климат не только закалил характер парня, но и подтолкнул к осознанию того, что вода – его стихия. После возвращения из армии почти сразу оформил документы на трудоустройство в речной порт Микашевичи. Шел 1983-ий год.

– Услуги белорусского речного судоходства в то время были очень востребованы, – вспоминает Федор Павлович. – Местный порт по объемам грузоперевозок не уступал аналогичным в крупных городах. В навигацию на рейде в нашем речном канале стояли десятки теплоходов самых разных приписок, а микашевичские суда доставляли заказчикам щебень, отсев, песок и другие строительные материалы.

Коллектив речного порта Микашевичи был большой – свыше 800 человек. Людей привлекала не только достойная заработная плата, но и отличный, как сегодня сказали бы, социальный пакет. Жилье, детсад, здравпункт – вот далеко не полный перечень всех бонусов, которые были гарантированы местным портовикам.

– В холодное время года порт активно готовил кадры, повышал их квалификацию в училище при Пинском судостроительном заводе, – рассказывает собеседник. –Вот и я окончил там школу командного состава, получил диплом судоводителя-судомеханика. Поначалу ходил мотористом, потом вторым и первым помощником капитана-механика. Работа очень нравилась, до сих пор снятся речные плесы в половодье, нередко хочется пройтись по палубе теплохода. Несмотря на жизненные обстоятельства, из-за которых почти тридцать лет назад пришлось сменить речной порт на «Гранит», и сейчас памятна каждая навигация, но особенно 1986 год.

Та весна была очень ранней, поэтому к концу апреля буксир-толкач Федора Павловича совершил не один рейс. Первомайские праздники экипаж встретил в дороге из Бреста. Шли довольные и радостные – быстро справились с доставкой груза, поэтому появилось «окно» из нескольких дней, чтобы посвятить его семье и родным. Однако прибытие в родной порт преподнесло неприятный сюрприз: несколько дней назад на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа. Было решено всю речную флотилию, включая теплоходы и рудовозы микашевичского порта, направить на ликвидацию этого чрезвычайного происшествия.

– Наш путь лежал до Наровли, а оттуда в деревню Ломачи Хойникского района. Сегодня территория этого населенного пункта входит в состав Полесского радиционно-экологического заповедника, – вспоминает земляк. – Там стояли наши плавучие краны для разгрузки рудовозов с отсевом, щебнем и другими строительными материалами. Их использовали для отсыпки дорог и возведения саркофага над реактором ЧАЭС.

Как и других участников ликвидации аварии на ЧАЭС, речников неоднократно информировали об опасности радиации, рассказывали о способах по возможности защитить себя от облучения. Катера укомплектовали средствами индивидуальной защиты и дезактивации. Правда, они были довольно простыми, не специальными – респиратоты, мыльные растворы, резиновые перчатки…

Тень Чернобыля

Радиация – вещь коварная, не имеет запаха, цвета и других осязаемых признаков. Полностью уберечься от нее сложно, а последствия длительного облучения могут сказаться через десятилетия. Федора Чернякевича тень аварии на Чернобыльской АЭС накрыла в 2004 году. После УЗИ щитовидной железы во время планового профосмотра врач-эндокринолог направил в Брест. Оттуда – в Минск, в первый городской онкодиспансер, где поставили неутешительный диагноз – рак щитовидной железы третьей стадии с метастазами в лимфоузлы.

– Столичные доктора озвучили довольно неблагоприятный прогноз на будущее, – рассказывает Федор Павлович. – Согласился на операцию. Одновременно с опухолью врачи удалили пораженные раком лимфоузлы на шее. Оперативное лечение подкрепили 5 курсами терапии радиоактивным йодом.

После длительной реабилитации Федор Павлович вернулся в рабочий строй. Правда уже не в кабину экскаватора карьера РУПП «Гранит», а слесарем по ремонту и обслуживанию горного оборудования. И как на предыдущих местах работы, до самого ухода на заслуженный отдых имя Ф.П. Чернякевича значилось в числе лучших специалистов. Впрочем, и сегодня бывшие коллеги не забывают о ветеране производства, часто звонят с просьбой проконсультировать или просто спросить, как идут дела.

– О своем здоровье надо заботиться, и не бояться таких болезней, как тот же рак, – советует собеседник. – Не откладывайте посещение врача, если что-то беспокоит. Проходите профилактические осмотры, даже когда ничего не болит. Не бойтесь «а вдруг найдут»! Рак на ранней стадии лучше поддается лечению.

Ангел-хранитель

За годы совместной жизни жена Любовь Васильевна слышала от Федора Павловича много теплых, нежных слов, но чаще – «мой ангел-хранитель».

– Увидел ее однажды на пирсе в нашем порту – высокая, стройная, глаза – огромные, чуть ли не в пол-лица, в красивых волосах «гуляет» ветер… Понял – пропал! – улыбается мужчина. – К тому времени Люба переехала из России на малую родину отца, в Кожан-Городок. В поисках работы оказалась в порту, где ей предложили устроиться поваром на один из теплоходов. Молодежи здесь в о время работало много, поэтому не удивительно, что уже очень скоро у нас оказались общие знакомые.

Молодые люди сами не заметили, как дружба переросла в глубокие чувства. Уже следующую навигацию они начали в одном экипаже, а к концу сезона поняли, что хотят стать мужем и женой. Свадебное торжество было небольшим, но от этого не менее праздничным и запоминающимся. Пока не получили собственную квартиру в Микашевичах, жили у родителей Федора в Лаховке. Старики помогали, как могли, в том числе и с воспитанием внука Дениса, пока его папа с мамой были в рейсах.

– Так уж сложилось в нашей семье, что мы, как правило, везде вместе. Люба не только отлично готовила, всегда учитывая все пожелания членов экипажа, но и содержала камбуз в идеальном порядке и чистоте. А еще до сих пор не могу понять, как ей удавалось так распорядиться деньгами, выделенными на закупку продуктов в рейс, что на столе – разнообразие, а в «казне» команды еще и запас на непредвиденные ситуации, – признается Ф.П. Чернякевич. – Даже после событий на ЧАЭС Люба не сошла на берег, все четыре навигации 1986-89гг. – в одном экипаже. Поэтому жена также имеет статус ликвидатора аварии на ЧАЭС. Вот так и идут Чернякевичи, рука об руку, по жизни уже почти четыре десятилетия. Вместе и в поездки на рыбалку, и в гости в родную Лаховку, и в путешествие с внучкой Ксенией. Друзей у семьи много: однажды получив в приглашение в их гостеприимный дом, обязательно посетишь его не раз.

– Даже у самого сильного человека бывают минуты слабости, – говорит мужчина. – Но жена – а она боец по характеру – всегда придавала мне сил, вселяла веру, дарила надежду на благополучный исход даже в самых безнадежных вопросах и делах, призывая не сдаваться. Если бы не Любовь Васильевна, чуда в борьбе с раком могло бы и не случиться. После испытания болезнью я в который раз убедился, наша встреча в порту была неслучайной.

Не стоит оставлять жизнь на завтра. Радуйтесь каждому дню, получайте удовольствие от любой минуты, проведенной в круг семьи, родных и близких людей. А еще, как Федор Чернякевич, говорите о своих больших достижениях и маленьких победах, волнениях и переживаниях. Людям нужно знать, что те, кто болен, тоже могут творить, смеяться, радоваться, любить. Ведь каждый день жизни стоит того, чтобы за него бороться!