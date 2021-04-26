Микашевичи

Ветеран РУПП “Гранит” Федор Чернякевич: “Цените каждое мгновение жизни!”

Ветеран РУПП «Гранит» Федор Чернякевич – человек прагматического склада и не верил в чудеса. Точнее твердо был убежден, что если необыкновенные истории и могут произойти, то только не с ним. Сегодня горожанин знает – в жизни есть место всему, а злокачественная опухоль – не смертельный вердикт. Судьба подготовила ему серьезный экзамен, но вопреки неблагоприятным прогнозам врачей, он с мужеством и стойкостью принял его и держит удар.
«А помнишь, как все начиналось?»
Юности свойственна романтика и мечты. Вот и Федор, оканчивая среднюю школу, хотел увидеть большие города, найти интересную работу, создать собственную дружную семью. Детство прошло в деревне Лаховка на берегах Припяти и прилегающих малых реках. Во время срочной службы юноша из глубинки Полесья три года провел подводником на Северном морском флоте. Суровый климат не только закалил характер парня, но и подтолкнул к осознанию того, что вода – его стихия. После возвращения из армии почти сразу оформил документы на трудоустройство в речной порт Микашевичи. Шел 1983-ий год.
– Услуги белорусского речного судоходства в то время были очень востребованы, – вспоминает Федор Павлович. – Местный порт по объемам грузоперевозок не уступал аналогичным в крупных городах. В навигацию на рейде в нашем речном канале стояли десятки теплоходов самых разных приписок, а микашевичские суда доставляли заказчикам щебень, отсев, песок и другие строительные материалы.
Коллектив речного порта Микашевичи был большой – свыше 800 человек. Людей привлекала не только достойная заработная плата, но и отличный, как сегодня сказали бы, социальный пакет. Жилье, детсад, здравпункт – вот далеко не полный перечень всех бонусов, которые были гарантированы местным портовикам.
– В холодное время года порт активно готовил кадры, повышал их квалификацию в училище при Пинском судостроительном заводе, – рассказывает собеседник. –Вот и я окончил там школу командного состава, получил диплом судоводителя-судомеханика. Поначалу ходил мотористом, потом вторым и первым помощником капитана-механика. Работа очень нравилась, до сих пор снятся речные плесы в половодье, нередко хочется пройтись по палубе теплохода. Несмотря на жизненные обстоятельства, из-за которых почти тридцать лет назад пришлось сменить речной порт на «Гранит», и сейчас памятна каждая навигация, но особенно 1986 год.
Та весна была очень ранней, поэтому к концу апреля буксир-толкач Федора Павловича совершил не один рейс. Первомайские праздники экипаж встретил в дороге из Бреста. Шли довольные и радостные – быстро справились с доставкой груза, поэтому появилось «окно» из нескольких дней, чтобы посвятить его семье и родным. Однако прибытие в родной порт преподнесло неприятный сюрприз: несколько дней назад на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа. Было решено всю речную флотилию, включая теплоходы и рудовозы микашевичского порта, направить на ликвидацию этого чрезвычайного происшествия.
– Наш путь лежал до Наровли, а оттуда в деревню Ломачи Хойникского района. Сегодня территория этого населенного пункта входит в состав Полесского радиционно-экологического заповедника, – вспоминает земляк. – Там стояли наши плавучие краны для разгрузки рудовозов с отсевом, щебнем и другими строительными материалами. Их использовали для отсыпки дорог и возведения саркофага над реактором ЧАЭС.
Как и других участников ликвидации аварии на ЧАЭС, речников неоднократно информировали об опасности радиации, рассказывали о способах по возможности защитить себя от облучения. Катера укомплектовали средствами индивидуальной защиты и дезактивации. Правда, они были довольно простыми, не специальными – респиратоты, мыльные растворы, резиновые перчатки…
Тень Чернобыля
Радиация – вещь коварная, не имеет запаха, цвета и других осязаемых признаков. Полностью уберечься от нее сложно, а последствия длительного облучения могут сказаться через десятилетия. Федора Чернякевича тень аварии на Чернобыльской АЭС накрыла в 2004 году. После УЗИ щитовидной железы во время планового профосмотра врач-эндокринолог направил в Брест. Оттуда – в Минск, в первый городской онкодиспансер, где поставили неутешительный диагноз – рак щитовидной железы третьей стадии с метастазами в лимфоузлы.
– Столичные доктора озвучили довольно неблагоприятный прогноз на будущее, – рассказывает Федор Павлович. – Согласился на операцию. Одновременно с опухолью врачи удалили пораженные раком лимфоузлы на шее. Оперативное лечение подкрепили 5 курсами терапии радиоактивным йодом.
После длительной реабилитации Федор Павлович вернулся в рабочий строй. Правда уже не в кабину экскаватора карьера РУПП «Гранит», а слесарем по ремонту и обслуживанию горного оборудования. И как на предыдущих местах работы, до самого ухода на заслуженный отдых имя Ф.П. Чернякевича значилось в числе лучших специалистов. Впрочем, и сегодня бывшие коллеги не забывают о ветеране производства, часто звонят с просьбой проконсультировать или просто спросить, как идут дела.
– О своем здоровье надо заботиться, и не бояться таких болезней, как тот же рак, – советует собеседник. – Не откладывайте посещение врача, если что-то беспокоит. Проходите профилактические осмотры, даже когда ничего не болит. Не бойтесь «а вдруг найдут»! Рак на ранней стадии лучше поддается лечению.
Ангел-хранитель
За годы совместной жизни жена Любовь Васильевна слышала от Федора Павловича много теплых, нежных слов, но чаще – «мой ангел-хранитель».
– Увидел ее однажды на пирсе в нашем порту – высокая, стройная, глаза – огромные, чуть ли не в пол-лица, в красивых волосах «гуляет» ветер… Понял – пропал! – улыбается мужчина. – К тому времени Люба переехала из России на малую родину отца, в Кожан-Городок. В поисках работы оказалась в порту, где ей предложили устроиться поваром на один из теплоходов. Молодежи здесь в о время работало много, поэтому не удивительно, что уже очень скоро у нас оказались общие знакомые.
Молодые люди сами не заметили, как дружба переросла в глубокие чувства. Уже следующую навигацию они начали в одном экипаже, а к концу сезона поняли, что хотят стать мужем и женой. Свадебное торжество было небольшим, но от этого не менее праздничным и запоминающимся. Пока не получили собственную квартиру в Микашевичах, жили у родителей Федора в Лаховке. Старики помогали, как могли, в том числе и с воспитанием внука Дениса, пока его папа с мамой были в рейсах.
– Так уж сложилось в нашей семье, что мы, как правило, везде вместе. Люба не только отлично готовила, всегда учитывая все пожелания членов экипажа, но и содержала камбуз в идеальном порядке и чистоте. А еще до сих пор не могу понять, как ей удавалось так распорядиться деньгами, выделенными на закупку продуктов в рейс, что на столе – разнообразие, а в «казне» команды еще и запас на непредвиденные ситуации, – признается Ф.П. Чернякевич. – Даже после событий на ЧАЭС Люба не сошла на берег, все четыре навигации 1986-89гг. – в одном экипаже. Поэтому жена также имеет статус ликвидатора аварии на ЧАЭС. Вот так и идут Чернякевичи, рука об руку, по жизни уже почти четыре десятилетия. Вместе и в поездки на рыбалку, и в гости в родную Лаховку, и в путешествие с внучкой Ксенией. Друзей у семьи много: однажды получив в приглашение в их гостеприимный дом, обязательно посетишь его не раз.
– Даже у самого сильного человека бывают минуты слабости, – говорит мужчина. – Но жена – а она боец по характеру – всегда придавала мне сил, вселяла веру, дарила надежду на благополучный исход даже в самых безнадежных вопросах и делах, призывая не сдаваться. Если бы не Любовь Васильевна, чуда в борьбе с раком могло бы и не случиться. После испытания болезнью я в который раз убедился, наша встреча в порту была неслучайной.
Не стоит оставлять жизнь на завтра. Радуйтесь каждому дню, получайте удовольствие от любой минуты, проведенной в круг семьи, родных и близких людей. А еще, как Федор Чернякевич, говорите о своих больших достижениях и маленьких победах, волнениях и переживаниях. Людям нужно знать, что те, кто болен, тоже могут творить, смеяться, радоваться, любить. Ведь каждый день жизни стоит того, чтобы за него бороться!

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Турнир по мини-футболу памяти Александра Зайченко прошел в Микашевичах

Турнир по мини-футболу памяти Александра Зайченко прошел в Микашевичах

Photo of Микашевичская гимназистка стала победительницей республиканской олимпиады

Микашевичская гимназистка стала победительницей республиканской олимпиады

Photo of 4 различных диплома принесли микашевичскому филиалу ТЦСОН областные конкурсы

4 различных диплома принесли микашевичскому филиалу ТЦСОН областные конкурсы

Photo of Первенство по интеллектуальному многоборью прошло в микашевичской СШ №2

Первенство по интеллектуальному многоборью прошло в микашевичской СШ №2

Photo of Фотофакт. Необычную автобусную установили у Дворца культуры РУПП “Гранит”

Фотофакт. Необычную автобусную установили у Дворца культуры РУПП “Гранит”

Photo of Все могут… фитнес-бабушки!

Все могут… фитнес-бабушки!

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть