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Виновника смертельного ДТП в Микашевичах взяли под стражу (Лунинецкий район)

25.04.2022
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Прокуратура Лунинецкого района санкционировала заключение под стражу 30-летнего местного жителя по делу о смертельном ДТП, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Такая мера пресечения применена с учетом обстоятельств преступления, тяжести наступивших последствий и данных о личности подозреваемого. Фигуранта подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса.

Трагедия произошла 16 апреля в городе Микашевичи. Согласно материалам дела, нетрезвый обвиняемый за рулем Chrysler выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим автомобилем. После столкновения Chrysler врезался в осветительную мачту и перевернулся, повредив металлическое заборное ограждение. Двое пассажиров иномарки погибли.

Установлено, что виновник ДТП не имел водительского удостоверения и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил и расследует уголовное дело.

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