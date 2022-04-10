«Вкусный» мастер-класс от Надежды Карпович (Лунинецкий район)

К многочисленным наградам, которые уже есть в копилке у победительницы областного конкурса среди мастеров профессионального обучения Надежды Карпович, недавно добавилась еще одна – Благодарность председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Поэтому не случайно именно этому талантливому педагогу доверили провести мастер-класс…

В кабинете сельскохозяйственного колледжа, где обычно учащиеся под руководством Надежды Викторовны изучают и отрабатывают навыки поварского искусства, на этот раз собрались преподаватели общеобразовательных школ из разных уголков района. Их приветствовал заместитель директора по производственному обучению Николай Круговец, который ознакомил с планом работы.

Надежда Карпович для открытого урока взяла за основу тему: “Приготовление холодных блюд и закусок”. Вроде бы нарезать салаты мы все умеем, но этот процесс вместе с настоящим профессионалом получился творческим и увлекательным. Гости приняли участие в познавательном конкурсе “Своя игра”, где смогли продемонстрировать свои знания по предложенной тематике, ответив на многочисленные вопросы, в том числе по охране труда. Под руководством Надежды Викторовны команды имели возможность потренироваться в приготовлении классического винегрета, а также салата с креветками и курицей “Вдохновение”.

В ходе мероприятия участники задавали вопросы, а также за “круглым столом” обсудили методику проведения урока, его обучающие, развивающие и воспитательные функ-ции. Много впечатлений получили от ознакомления с техническими возможностями, оборудованием, которые имеются в колледже по подготовке учащихся по профессии “повар”, а также от экскурсии по учебному заведению. Безусловно, обо всем этом они расскажут в своих школах своим воспитанникам, которые стоят на пороге выбора будущей профессии.