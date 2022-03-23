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Вокальная группа «Звукоряд» из Микашевич — обладатель Гран-При международного фестиваля-конкурса (Лунинецкий район)

23.03.2022
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Очередная фееричная победа в копилке наград ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Микашевичи».

Вокальная группа «Звукоряд» (руководитель Ткачук Евгения Анатольевна) стала обладателем Гран-При в номинации «Эстрадный вокал» на VIII Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины — 2022».

Желаем участникам коллектива и руководителю не останавливать на достигнутом, расти и развиваться профессионально! 

По информации Культура Лунинетчины

 

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