Вокальная группа «Звукоряд» из Микашевич — обладатель Гран-При международного фестиваля-конкурса (Лунинецкий район)

Очередная фееричная победа в копилке наград ГУО «Детская музыкальная школа искусств г.Микашевичи».

Вокальная группа «Звукоряд» (руководитель Ткачук Евгения Анатольевна) стала обладателем Гран-При в номинации «Эстрадный вокал» на VIII Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины — 2022».

Желаем участникам коллектива и руководителю не останавливать на достигнутом, расти и развиваться профессионально!

По информации Культура Лунинетчины