Все могут… фитнес-бабушки!

С приходом весны на микашевичских улицах с каждым днем становится все больше поклонников скандинавской ходьбы. Впрочем, в отделении дневного пребывания для пожилых людей местного филиала ТЦСОН этому виду спорта всегда посвящают много времени, независимо от поры года на календаре.

– Занимаемся круглый год, в любую погоду, – рассказывает руководитель кружка по скандинавской ходьбе Октябрина Воронцова . – Собираемся на городском стадионе ежедневно, встреча длится примерно час-полтора. План тренировки стандартный – обязательный небольшой инструктаж и разминка, затем – дистанция. Каждый выбирает расстояние для себя, индивидуально, и оно зависит от самочувствия. Это может быть и пару кругов по стадиону, и с десяток. Завершает тренировку так называемая «заминка» и дыхательная гимнастика.

Собеседница заверят, что этот вид спорта полезен для людей любого возраста, но особенно – элегантного. Им можно заниматься при любой физической подготовке. Правда, несмотря на всю простоту движений во время ходьбы, освоить их не очень просто.

– Можно потратить уйму времени на изучение литературы и просмотр видеороликов в интернете, но без инструктора все может закончиться в лучшем случае – разочарованием, в худшем – травмами суставов, – утверждает Октябрина Николаевна. – Именно тренеру удается скоординировать движения тела, которое на первых занятиях не очень послушное. Благодаря этому руки и ноги начинают слаженно работать, а эффект от занятий достигается быстрее.

Наблюдая за разминкой горожанок, ловлю себя на мысли, что их сложно назвать пенсионерками, а тем более бабушками или прабабушками. Практически все дамы – подтянутые, бодрые и энергичные, одеты в спортивном стиле – рюкзаки, кроссовки и толстовки. У большинства – фитнес-браслеты и смартфоны, которые помогают контролировать во время занятий свое самочувствие, ритм движения и дистанцию.

– Наша команда объединила женщин разного возраста, – подчеркивает собеседница. – Все они – пример позитивного отношения к жизни для родных и друзей. Например, Софье Шумской – 84 года, а она каждую нашу тренировку завершает закаливанием: ходит босиком, даже в сильный снег и морозы. Свои правила по сохранению долголетия и у 79-летней Екатерины Авраменко, которая налегке каждый день проходит в среднем по 4 километра.

Жизнь показывает, что абонемент в бассейн или друзья, увлекающие спортом, не всегда мотивируют человека изменить свой образ жизни и заняться физкультурой. А вот фитнес-бабушки могут. Поэтому, не знаю как вы, а я уже сегодня вновь отправлюсь на стадион. С палками для скандинавской ходьбы.