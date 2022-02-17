Встреча с трудовым коллективом  Синкевичской участковой больницы (Лунинецкий район)

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию – главная тема единого Дня информирования населения. О его ключевых аспектах и велась речь на встрече заместителя председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Анатолия Захаркевича с трудовым коллективом Синкевичской участковой больницы, в том числе и об изменениях и дополнениях Конституции страны, вынесенных на республиканский референдум.

Референдум состоится 27 февраля, но проголосовать на республиканском референдуме можно и досрочно с 22 по 26 февраля!

В период досрочного голосования участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования – 27 февраля, принять участие в голосовании можно будет с 8.00 до 20.00

Напомним, на референдум выносится один вопрос: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?”, и два варианта ответа – за и против.