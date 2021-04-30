“Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь!”

В последние месяцы вакцинация от COVID-19, пожалуй, самая популярная тема для обсуждений. Разговоры о необходимости прививки, противопоказаниях и других тонкостях иммунизации от коронавирусной инфекции сегодня можно услышать на автобусных остановках, в магазинах, кафе и других общественных местах. Ими пестрят обсуждения в социальных сетях и переписки в мессенджерах. Как организован процесс вакцинации, покажем на примере филиала №1 «Микашевичская больница».

Несмотря на то, что до начала рабочего дня еще практически полчаса, у прививочного кабинета поликлиники уже есть люди. Одни пришли по приглашению на вакцинацию после записи в колл-центре учреждения здравоохранения, остальные – узнать, как можно получить прививку

– Никому не отказываем. Главное – получить «добро» терапевта, – рассказывает медсестра прививочного кабинета Лариса Бриль. – Поэтому все желающие должны обратиться в регистратуру, оттуда их направляют в кабинет помощника врача участкового терапевта, который знает историю болезней. Обязательное обследование перед вакцинацией состоит из специального опроса, пациенту измеряют температуру тела и артериальное давление, сатурацию (уровень насыщения кислородом крови). При необходимости могут назначить дополнительные исследования, например, общий анализ крови. Если противопоказаний не будет, то первый компонент прививки введут в день обращения, а второй – спустя 21 день. На сегодня у нас имеются вакцины – российская «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V») производства «Белмедпрепараты» и китайская «Vero Cell».

Как и у любой вакцины, у этих тоже есть список противопоказаний. Они не вводятся лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Отложат вакцинацию до выздоровления или стабилизации общего состояния, если имеются признаки простуды или обострились любые хронические болезни.

– Коронавирус особенно опасен для людей с проблемами легких и бронхов, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Поэтому настойчиво советую землякам, которые относятся к данной категории, не откладывать посещение нашего кабинета, – говорит Лариса Ивановна. – На сегодня прививка – единственный надежный способ защитить себя от тяжелого течения COVID-19. Лучше заранее подготовить свой организм к коронавирусной инфекции и позаботиться о его иммунной защите.

Собеседница подчеркивает, что не последнюю роль при подготовке к вакцинации играет психологический настрой пациентов. Любые волнения, переживания, сомнения могут стать поводом для повышения артериального давления, температуры тела или проявления других негативных факторов, что приведет к переносу прививки.

– Люди обращаются с самыми разными вопросами, но больше всего тревожатся по поводу побочных эффектов, – рассказывает медсестра. – Однако если вы внимательно посмотрите инструкцию к любому лекарственному препарату, даже витаминам и биологически-активным добавкам, то везде они присутствуют. Вот и с прививками тоже самое: любая предполагает возможную побочную реакцию организма. Взять, к примеру, вакцину АКДС против коклюша, дифтерии и столбняка. У этой одной из самых первых прививок, которые проводятся ребенку, список возможных реакций насчитывает почти десяток пунктов. И первым, как и у вакцины против коронавирусной инфекции, значится повышение температуры тела. Реакции на прививку, в той или иной степени выраженности, просто обязаны быть, это – нормально.

Лариса Ивановна – медсестра опытная, с 27-летним стажем работы в сфере здравоохранения.

– В школе мечтала исключительно о медицине. Правда, первая попытка после окончания микашевичской СШ №1 поступить на зубного техника не увенчалась успехом, – улыбается Л.И. Бриль. – На следующий год решила сменить специальность, и у меня получилось стать студенткой: начала изучать сестринское дело в Барановичском государственном медучилище.

После возвращения на малую родину четыре года работала пеленальной медсестрой в микашевичском роддоме. Это был, пожалуй, самый яркий период в трудовой деятельности, который и сегодня дарит много нежных, трогательных воспоминаний. Ведь, несмотря огромную ответственность, каждая смена была в радость от знакомства и общения с малышами. После работала в разных отделениях филиала, а с 2011 – в прививочном кабинете.

– Проведение профилактических вакцинаций очень важно как для детей, так и для взрослых, – рассказывает собеседница. – Только эта мера является единственным средством предотвращения вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других болезней, которые не поддаются лечению или поддаются ему очень тяжело…

Прививаться от коронавирусной инфекции или нет – дело добровольное. Лично для себя выбрала первый вариант и прошла иммунизацию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Конечно, спустя несколько недель после прививки, оценить в полной мере ее результат невозможно, должно пройти определенное время. Однако предупредить заболевание гораздо проще, чем потом бороться с ним. А вакцинация если и не защитит на 100 процентов от заражения COVID-19, то увеличивает шанс переболеть им в легкой форме.