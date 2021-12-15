Юбилейный день рождения празднует жительница Синкевич

С давних времен люди верили, что при рождении человека на небе загорается звездочка и сопровождает его всю жизнь, становясь особенно яркой в годы наибольшей активности своего хозяина. И мы с уверенностью можем сказать, что «небесный маячок» нашей дорогой, любимой мамы Александры Васильевны ШКУТ уже много лет сияет во всю силу. Несмотря на свой уважаемый возраст, а сегодня ей исполняется 75 лет, она остается очень энергичным и жизнерадостным человеком, который не может ни минутки оставаться без дела.

Родилась мама в Синкевичах в многодетной семье участника Великой Отечественной войны Василия Федоровича и Евгении Фильяновны Дроздовичей. Рано потеряв отца, пришлось отказаться от получения дальнейшего образования, быстро повзрослеть и стать самостоятельной.

Первым местом работы 16-летней Саши стал синкевичский овощесушильный завод: сегодня на его производственных площадях размещается ОАО «Полимер». Именно там произошло судьбоносное знакомство с нашим отцом Алексеем Сергеевичем Шкутом.

Молодая семья решила не искать счастья на чужбине, и обосновалась в Синкевичах. Родили двух сыновей и столько же дочерей, построили дом. После мама работала еще в нескольких местных организациях, и везде вкладывала в повседневные обязанности всю душу. Лучшее подтверждение этому – ее натруженные руки, звания «Ударник коммунистического труда» двух степеней и другие поощрения.

Самые теплые и радостные воспоминания детства: отец с мамой всегда были вместе, на двоих делили повседневные хлопоты по дому и хозяйству. Мы во всем им помогали. Вместе и отдыхали – рыбачили на Лани, собирали грибы и ягоды, вышивали… К слову, мастерство мамы в рукоделии передалось дочкам и внучкам. Мы, ее наследницы, не только освоили секреты народных промыслов, но и сегодня с легкой руки и при поддержке мамы активно используем их на практике – создаем одежду, различные аксессуары, предметы интерьера и другие уникальные вещицы. Благодаря родителям наше детство и юность даже сейчас пахнет антоновкой, черной смородиной, свежескошенным сеном и флоксами. А сколько хороших семейных традиций создали мама и папа! Чего только стоят воскресные блины, на которые даже теперь стремятся съехаться все родные!

Мы, дети, выросли. Выбрали профессии, создали собственные семьи, обзавелись детьми и даже внуками. Но по-прежнему стараемся бывать в родительском доме. Вот и сегодня встретимся в Синкевичах, чтобы отпраздновать 75-летний юбилей нашей мамочки и в который раз увидеть какой теплотой, нежностью и заботой светятся глаза нашего самого родного человека. Несмотря на все испытания судьбы, она остается бодрой и оптимистичной, наполняя счастливыми моментами нашу жизнь.

Любимая и дорогая мамочка Александра Васильевна ШКУТ!

От всего сердца ПОЗДРАВЛЯЕМ тебя с юбилеем!

Мамочка, за всё тебе спасибо:

За уроки, ласку и любовь.

Будь здоровой, искренне счастливой,

Пусть мечты сбываются из снов.

Пусть ещё немало долгих лет

Путь твой ангел свыше освещает,

А Господь хранит тебя от бед!

С любовью и уважением – дети, внуки и правнуки.