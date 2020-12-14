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Юные горожанки достойно выступили на республиканском конкурсе рисунков

Подведены итоги республиканского смотра-конкурса детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей», который организовал Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов.

Среди его номинантов – 6 воспитанниц кружка изобразительного искусства «Колорит» Дворца культуры РУПП «Гранит». За трудолюбие, стремление к победе профком предприятия наградил ценными подарками Викторию Забабуху, Дарью Войтеховскую, Полину Давыдкову, Екатерину Ярмолич, Янину Люст и Веру Прищик.

Фото из архива РУПП “Гранит”.

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Наталья Лялюк

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