Юные горожанки достойно выступили на республиканском конкурсе рисунков

Подведены итоги республиканского смотра-конкурса детского рисунка «Безопасный труд родителей глазами детей», который организовал Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов.

Среди его номинантов – 6 воспитанниц кружка изобразительного искусства «Колорит» Дворца культуры РУПП «Гранит». За трудолюбие, стремление к победе профком предприятия наградил ценными подарками Викторию Забабуху, Дарью Войтеховскую, Полину Давыдкову, Екатерину Ярмолич, Янину Люст и Веру Прищик.

Фото из архива РУПП “Гранит”.