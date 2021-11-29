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Юные таланты из Микашевич достойно выступили на #BYFEST-2021

Завершился VI Международный фестиваль искусств #BYFEST-2021, который собрал в Минске более 4,5 тысяч конкурсантов из России,  Польши, Украины, Казахстана, Литвы, Чехии и  Беларуси. Юные таланты из Микашевич достойно представили на нем свои номера.

Среди победителей заочной формы творческого конкурса – Михайлина и Златилава Хвесюк, которые представляли ГУК «Централизованная клубная система Лунинецкого района». Вокальные номера «Чырвоная ружа» и «Чыстая як сляза» принесли обеим сестрам по диплому Лауреата I степени в своей возрастной категории.

С наградой аналогичного достоинства вернулись из Минска воспитанники группы «Звукоряд» местной ДМШИ, которые исполнили перед жюри международного фестиваля искусств  попурри «Песни о дружбе».  А вот коллектив «Витаминки» этого же учреждения образования за композицию «Радужные кляксы» удостоен звания Лауреата III степени.

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Наталья Лялюк

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