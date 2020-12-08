Юридическая консультация для работников РУПП “Гранит” организована на предприятии

Для разъяснения вопросов, возникающих во время выполнения трудовых обязанностей, и оперативного реагирования на них здесь организована телефонная мобильная и стационарная связь по номерам +375-1647-27-060 и +375-29-622-76-96 с общественным правовым инспектором профкома РУПП «Гранит» Сергеем Лаховым. Кроме того, получить квалифицированный ответ можно с помощью официальной страницы первички в ВКонтакте или электронной почты – granit.profkom@yandex.ru.