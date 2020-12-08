МикашевичиСоциум

Юридическая консультация для работников РУПП “Гранит” организована на предприятии

Для разъяснения вопросов, возникающих во время выполнения трудовых обязанностей, и оперативного реагирования на них здесь организована телефонная мобильная и стационарная  связь по номерам  +375-1647-27-060 и +375-29-622-76-96 с общественным правовым инспектором профкома РУПП «Гранит» Сергеем Лаховым. Кроме того, получить квалифицированный ответ можно с помощью официальной страницы первички в ВКонтакте или электронной почты –  granit.profkom@yandex.ru.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Драма “Уроки фарси”, съемки которой проходили и на Лунинетчине, номинирована на “Оскар”

Драма “Уроки фарси”, съемки которой проходили и на Лунинетчине, номинирована на “Оскар”

Photo of Большая и дружная семья – главная ценность для работника РУПП “Гранит” Михаила Киричука

Большая и дружная семья – главная ценность для работника РУПП “Гранит” Михаила Киричука

Photo of 3 декабря – Международный день инвалида

3 декабря – Международный день инвалида

Photo of Несчастный случай не сломил жителя Микашевич Андрея Прищика

Несчастный случай не сломил жителя Микашевич Андрея Прищика

Photo of Воспитанники Микашевичской музыкальной школы искусств – вновь Лауреаты международного фестиваля

Воспитанники Микашевичской музыкальной школы искусств – вновь Лауреаты международного фестиваля

Photo of Повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть