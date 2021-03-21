Микашевичи

Завтра – профессиональный праздник у микашевичских таксистов

Около полугода назад в Микашевичи начала работать первая в истории небольшого города служба такси. Местные жители быстро «загрузили» водителей сервиса по-полной. Сегодня автомобили с «шашечками» можно увидеть не только на улицах и во дворах города, но и в его окрестностях.

– Общественный транспорт в Микашевичах, как и  пригородное автобусное сообщение, не в силах «закрыть» все запросы населения. Поэтому быстро привыкли даже к самым неожиданным поездкам, например в один из дачных поселков, порт, или близлежащую деревню,  – рассказывает водитель такси Виталий Коваленко.  – И это, как понимаете, совсем не деловые поездки. Например, забрать запоздалого садовода-огородника или пассажира с ночного поезда, отвести на пикник к водоему друзей. Если же говорить о самых популярных объектах и направлениях, то это, пожалуй, больница, железнодорожный вокзал, стоматологическая поликлиника, бывшие ПМК-22, Рудня и другие отдаленные микрорайоны.

Заниматься перевозкой пассажиров на такси не было заветной мечтой Виталия. Последние лет двенадцать его жизнь была связана с ОАО «Брестоблавтотранс». Монтировщик шин и шиннопневматических муфт считался в тогдашнем автопарке №6 настоящим мастером своего дела и искренне любил его. Именно поэтому, даже когда для предприятия начались непростые времена, он долго не спешил со сменой места. Попробовать себя в новом деле решился только с открытием в Микашевичах службы такси.

–  Не буду скрывать, волновался. Несмотря на то, что моя кандидатура соответствовала возрасту, водительскому стажу и другим первоначальным требованиям, предстояло еще серьезное собеседование, – говорит собеседник.  – Правда, тревоги оказались напрасными. Вскоре я знакомился с новыми обязанностями и коллективом.

На сложный график и ночную работу Виталий Коваленко перестроился быстро. Впрочем, скучать и простаивать некогда, да и невыгодно. Выручка, а значит, и зарплата водителя такси напрямую зависит от количества заказов.

– Работа есть практически всегда. Порой не успеваешь уехать с одного заказа, а в ленте уже «висит» следующий,  – признается водитель.  – Своего рода экзаменом на профессиональное мастерство и выдержку стала зима, с сильными морозами и метелями. Напряжение усиливала определенная категория клиентов, которая не хотела учитывать то обстоятельство, что в  непогоду люди гораздо чаще выбирают такси вместо личного или общественного транспорта. А ведь Микашевичи обслуживают только 4 автомобиля. Да и предположить, сколько уйдет времени на выполнение того или иного заказа – невозможно. Иногда сама поезда длится гораздо меньше, чем ожидание клиента на промежуточной остановке.

Впрочем, местная служба такси справилась с испытанием непогодой на «отлично». Причем, не только благодаря квалификации водителей, но и их взаимовыручке. Кроме помощи в непредвиденных случаях, на их поддержку можно рассчитывать и в других ситуациях. Небольшой коллектив таксистов, который возглавляет старший водитель Антон Шкода, общается не только на сменах, но и дружат вне рабочего времени.

– Как и часть моих товарищей по цеху, в службу такси пришел в поиске лучшей работы, – подчеркивает Виталий.  – И не пожалел об этом. Дорогу люблю, с автомобилем на «ты», коллектив у нас дружный, а зарплата и социальный пакет –  достойные. А к общению с клиентами всегда готов. Поэтому быстро прикипел душой к новой работе, которая приносит радость и удовлетворение. Лучшая оценка моих стараний – не только благодарные улыбки клиентов, но и когда в ленте заказов под очередной поездкой видишь цифры своего  экипажа. Значит, что людям понравилось, и они решили вновь воспользоваться моими услугами.

 

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Наталья Лялюк

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