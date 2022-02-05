Здравоохранение Брестской области: итоги года и ситуация по COVID-19

Создание оптимальных условий для оказания качественной медицинской помощи остается неизменно одной из главных задач в сфере здравоохранения. 2021-й год для медиков Брестской области был насыщенным. Шла непрерывная борьба с коронавирусной инфекцией. В то же время, оказывалась максимально возможная помощь пациентам с другими заболеваниями. Строились, модернизировались, открывались новые поликлиники, кислородные станции, отделения. Итоги работы здравоохранения региона за прошлый год подвели сегодня на областной коллегии.