Житель Микашевич попался на браконьерстве. Насчитали ущерб почти на 9 тысяч рублей (Лунинецкий район)

По имеющейся оперативной информации, поступившей от местных жителей, о том, что около д. Запросье Лунинецкого района, осуществляется незаконная добыча рыбы сетями.

Так, 27.04.2022г. в ходе проведенного полевого мероприятия сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в вечернее время, около д. Запросье Лунинецкого района, задержан житель г. Микашевичей Лунинецкого района, который осуществлял незаконную добычу рыбы, в запретные сроки, на одном из пойменных водоемов р. Припять Лунинецкого районов, используя деревянную лодку и запрещенные орудия рыболовства — четыре рыболовные сети, общей длиной более 60 м, в результате чего, добыл 68 особей рыбы: 3 особи щуки обыкновенной, 11 особей окуня речного, 3 особи язя, 4 особи густеры, 47 особей плотвы, общим весом 14,7 кг.

В связи с тем, что ущерб, причиненный окружающей среде и стоимость незаконно добытой рыбы, составила 272,2 базовых величин, то на место совершения правонарушения была вызвана СОГ Лунинецкого РОВД, так как в действиях вышеуказанного гражданина по факту незаконной добычи рыбы запрещенным орудием рыболовства, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, усматривается состав преступления, то во отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь.

Так как с 20 марта 2022 по 18 мая 2022 установлен запрет на вылов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской области, то ущерб, причинённый окружающей среде за незаконную добычу рыбы рассчитан в трехкратном размере.

Данному гражданину предстоит возместить вред и стоимость незаконно добытой продукции на сумму 8 710 рублей.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает и напоминает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии — 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.