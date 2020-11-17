Житель Микашевич вошел в число победителей республиканского тура международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Житель Микашевич Николай Мозоль вошел в число победителей республиканского этапа Международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Защитить бизнес-проект «Мед от Николя by Mikashevichi» начинающему пасечнику помогла группа поддержки из представителей клуба «САМИ» местного филиала Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения.

– Из-за непростой эпидемиологической обстановки подведение итогов проходило в онлайн-формате, – рассказывает куратор бизнес-проекта, заведующий Микашевичского отделения дневного пребывания для инвалидов Валентина Ярмолич. – Несмотря на то, что дома и стены помогают, а мы вышли на связь с помощью современного технического оснащения средней школы №1, волновались очень. Оно и неудивительно. Нам пришлось представлять проект перед экспертами из Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белорусского государственного аграрного технического университета, Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства и БРСМ.

По словам Валентины Федоровны, предпринимательские идеи земляка компетентное жюри выделило особенно. А все потому, что Николай уже имеет опыт пчеловодства. У молодого человека есть три улья, он, помимо меда, производит воск, пчелиное молочко, пергу. Кроме того, дальнейшее развитие маленькой пасеки разработано с учетом близости лугов и лесов, что позволит увеличить выпуск экологически чистой продукции, возможности использования при ее доставке велосипедов и других преимуществ малых городов. При оценке бизнес-проекта также учитывались логотип с изображением торговой марки выпускаемого товара, содержащего географическое место происхождения товара, рекламный слоган и т.д.

– Николай, как и другие победители национального этапа, получил право на участие в международном заочном туре бизнес-игры, – говорит Валентина Ярмолич. – Для этого собираемся до 31 января 2021 года пройти регистрацию на сайте Российского союза сельской молодежи, чтобы предоставить свой проект на русском и английском языках. А вот его защита запланирована на конец февраля.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению игры оказывает Российский союз сельской молодежи.