Житель Микашевичей скрылся с места преступления на украденном велосипеде

В дежурную часть Микашевичского городского отдела милиции обратился 33-летний местный житель, который сообщил, что из подъезда его дома по месту жительства неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед, чем причинил ущерб на сумму более 700 рублей, сообщает отделение информации и общественных связей УВД.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу велосипеда совершил 26-летний ранее судимый житель города, который в поисках лёгкой наживы обследовал подъезды на предмет нахождения в них не пристегнутых велосипедов, после того, как такой велосипед был им обнаружен, фигурант совершил его кражу и на нём же покинул место совершения преступления. Молодой человек пояснил, что велосипед планировал продать, а вырученные денежные средства потратить на приобретение алкоголя.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Увеличению количества краж велосипедов зачастую способствует беспечность самих владельцев.

Соблюдение мер предосторожности поможет вам обеспечить сохранность имущества:

— не оставляйте велосипеды в местах общего пользования без присмотра;

— оборудуйте транспортное средство устройством блокировки колес;

— крепите велосипед к стационарным предметам при помощи специализированного пристегивающегося замка;

— при отсутствии паспорта на велосипед перепишите его точное название, модель и номер рамы для обеспечения его оперативной идентификации в случае хищения.