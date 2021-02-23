Зимнее авторалли провели в Микашевичах

Кольцевые гонки по заснеженной трассе, которую помог подготовить предприниматель Андрей Сергиевич, прошли на бывшем автодроме в районе старого микрорайона Рудня.

Оставив за плечами 5 кругов непростой трассы, первым финишировал Руслан Сучкевич (Audi), вторым – Александр Басаранович (WV), третьим – Андрей Блоцкий (Lada).

Организаторы мероприятия, а это Артем и Екатерина Тристень , Дмитрий Щербаков и Александр Сушко, позаботились не только о зрелищном шоу, но и горячем чае и кофе для зрителей и участников.