11 двоен родились в Лунинецком районе в 2020-ом

Одиннадцать двоен появилось на свет в прошлом году на Лунинетчине. Всего новоиспеченных родителей поздравили 613 раз. Как рассказала начальник отдела ЗАГС Светлана Яроцкая, в прошлом году зарегистрировано 308 рождений мальчиков и 305 – девочек.

У жителей района появилось 172 первенца, 222 малыша уже имеют старших брата или сестру. Права получить новый документ – “Свидетельство многодетной семьи” – приобрели 159 семей. Карта района увеличилась на 40 адресов, где мамы и папы стали родителями в четвертый раз. Главной государственной награды – орден Матери – будут удостоены 12 жительниц района, которые родили 5 детей. Шестой ребенок появился в четырех семьях, восьмой – в двух, девятый – в одной. Рекорд по количеству наследников принадлежит семьи Ольги и Анатолия Вороничей из Ракитно. Они сегодня воспитывают 13 сыновей и дочек (причем, 12 из них – несовершеннолетние).

Стоит отметить, что в большинстве случае оба новоиспеченные родителя являются нашими соотечественниками – 565. Однако есть и иностранцы: два отца из Азербайджана, три отца и столько же матерей из Российской Федерации, 5 матерей из Украины. По последней статистике их средний возраст не менялся: мамы – 28 лет, папы – 31.

4 гражданки стали мамами в возрасте от 16 до 18 лет, 5 было совершеннолетних, 12 – которым исполнилось от 40 до 45-ти. Что касается представителей сильной половины человечества, то самым молодым отцом стал 18-летний юноша, а самым старшим – 57-летний мужчина.

Среди имен в прошлом году лидерство удержали Александр (так назвали 19 мальчиков) и София (его выбрали для 21 девочки). Не сдают позиции Роман (17), Артем и Матвей (по 15), Егор и Максим (по 13), а также Анна (18), Александра (14), Полина (12) и Милана (11). Среди необычных встречались Эльдар и Даниель, Нектарий и Халил, Аглая и Вирсавия, Оливия и Тэона.