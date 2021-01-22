114 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Лунинецком районе за год

Итоги деятельности за 2020 год подвели в Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Как рассказал старший государственный инспектор Андрей Монич, за год выявлено 114 нарушений природоохранного законодательства. Из них 40 касается Правел ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 31 – лесопользования, 8 – охотничьего хозяйства и охоты (у браконьеров изъяты 7 ружей, в том числе 3 незарегистрированных), 35 – других. Конфискованы 168 сетей общей длинной 6,47 километра. Кроме того, еще 45 сетей граждане принесли добровольно и были освобождены от административной ответственности за их хранение.

Подобная акция продолжится и в этом году. Если нет возможности сделать это самостоятельно, можно заранее позвонить по номеру инспекции: 27-314 или 27-461. Сотрудники сами приедут и заберут рыболовные снасти.