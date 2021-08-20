12 лет колонии получил житель Лунинецкого района за сексуальное насилие

Суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении малолетней, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Обвиняемым по делу проходил ранее не судимый местный житель 1985 года рождения. Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера) УК.

Суд признал фигуранта виновным в действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетней, совершенных вопреки воле потерпевшей с применением насилия, повторно. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также по месту отбывания наказания его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.