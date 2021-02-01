16 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в прошлом году

По данным официальной статистики, по состоянию на 1 января на Брестчине зарегистрировано 1705 ВИЧ-инфицированных. Среди регионов Лунинетчина занимает четвертое место – соответствующий статус у 161 человека. Лидируют Пинск (940), Брест (350) и Барановичи (176).

Как рассказал главный санитарный врач района Виталий Дегтярев, в прошлом году зафиксировано 16 новых случаев. Из общего количества заболевших – 110 мужчины и 51 женщина. По-прежнему ВИЧ чаще всего болеют люди в возрасте 18-49 лет. Преобладающее большинство – 111 человек – заразились при половых контактах, остальные -при внутривенном введение наркотических веществ. За весь период наблюдения от ВИЧ-инфицированных матерей родились 10 детей. Восемь из них сняты с диспансерного учета с диагнозом “Здоров”, еще у двух статус не определен. 31 человек с ВИЧ-положительным статусом умер.

Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить по телефонам: 6-44-75 -в районном центре гигиены и эпидемиологии, у наркологов и инфекционистов соответственно 2-76-95 и 2-77-05 – в Лунинце, 6-65-40 и 2-76-71 – в Микашевичах.

Добровольно, анонимно, без направления и бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении нашего района, где осуществляется забор крови из вены. Время работы: 08.00-19.00 – районная поликлиника, (ул. Красная, 100, каб. 60) и филиал №1 “Микашевичская больница” (ул. Первомайская, 18, каб. 19), 08.00-15.00 – все амбулатории.