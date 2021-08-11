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17 августа медики приедут в Дворец
Профилактическая акция «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» пройдет 17 августа в Дворецкой амбулатории врача общей практики.
Будут консультировать специалисты :
- Врач-кардиолог
- Врач-гинеколог;
- Врач-онколог;
- Врач-эндокринолог;
- Врач-невропатолог;
- Врач-психиатр-нарколог;
- Врач-валеолог;
- Врач-дерматовенеролог.
В ходе акции будут организованы лабораторные исследования:
– биохимический анализ крови (натощак),
– ЭКГ-диагностика,
– измерение артериального давления, определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационно-методического материала: памятка «Самопомощь при повышении АД», «Образ жизни – только здоровый» и др.
Время работы: 9.00-15.00