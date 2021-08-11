17 августа медики приедут в Дворец

Профилактическая акция «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» пройдет 17 августа в Дворецкой амбулатории врача общей практики.

Будут консультировать специалисты :

Врач-кардиолог

Врач-гинеколог;

Врач-онколог;

Врач-эндокринолог;

Врач-невропатолог;

Врач-психиатр-нарколог;

Врач-валеолог;

Врач-дерматовенеролог.

В ходе акции будут организованы лабораторные исследования:

– биохимический анализ крови (натощак),

– ЭКГ-диагностика,

– измерение артериального давления, определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационно-методического материала: памятка «Самопомощь при повышении АД», «Образ жизни – только здоровый» и др.

Время работы: 9.00-15.00