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17 августа медики приедут в Дворец

Профилактическая акция «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» пройдет 17 августа в Дворецкой амбулатории врача общей практики.

Будут консультировать специалисты : 

  • Врач-кардиолог
  • Врач-гинеколог;
  • Врач-онколог;
  • Врач-эндокринолог;
  • Врач-невропатолог;
  • Врач-психиатр-нарколог;
  • Врач-валеолог;
  • Врач-дерматовенеролог.

В ходе акции будут организованы лабораторные исследования:

 – биохимический анализ  крови (натощак),

– ЭКГ-диагностика,

– измерение артериального давления,  определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационно-методического материала: памятка «Самопомощь при повышении АД», «Образ жизни – только здоровый» и др.

Время работы: 9.00-15.00

 

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Вероника Богдан

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