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16 детских причесок бесплатно сделала к началу учебного года парикмахер из Лунинца

Необычный и неординарный подарок детишкам из социально-педагогического центра сегодня сделала Зоя Конопацкая – замечательный парикмахер и постоянная активистка районной организации Белорусского союза женщин. К началу учебного года она безвозмездно постригла и привела в порядок прически 16 детей.

Такой полезный и интересный вариант помощи в рамках предшкольной акции пусть будет хорошей мотивацией для новых добрых дел!

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Александр Ковко

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