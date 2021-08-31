16 детских причесок бесплатно сделала к началу учебного года парикмахер из Лунинца

Необычный и неординарный подарок детишкам из социально-педагогического центра сегодня сделала Зоя Конопацкая – замечательный парикмахер и постоянная активистка районной организации Белорусского союза женщин. К началу учебного года она безвозмездно постригла и привела в порядок прически 16 детей.

Такой полезный и интересный вариант помощи в рамках предшкольной акции пусть будет хорошей мотивацией для новых добрых дел!