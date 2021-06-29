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2 июля нотариусы проконсультируют граждан бесплатно

2 июля в рамках республиканской акции ко Дню Независимости Республики Беларусь нотариусы Брестчины проведут бесплатные консультации.

На протяжении рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро области. Специалисты ответят на вопросы, которые входят в их компетенцию, в том числе по оформлению наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и иным.

Полный список нотариальных контор и бюро Брестского нотариального округа, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе “Найти нотариуса”.

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L N

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