Новости района

22 сентября прием граждан проведет Сергей Рачков

Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь проведут 22 сентября единый день приема граждан в исполкомах Брестской области.

В Лунинецком районном исполнительном комитете (г. Лунинец, ул.Красная,1) с 12.00 прием проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Анатольевич Рачков.

Телефоны для предварительной записи 8-(01647)-2-13-08 (г. Лунинец), 8-(017)-327-27-18 (г. Минск).

Предварительная запись на прием будет осуществляться 17 и 20 сентября 2021 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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