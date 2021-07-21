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24 июля “прямую телефонную линию” проводит Александр Савина

24 июля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит первый заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Иванович Савина.

Задать вопросы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, обеспечению населения продовольствием, фермерству, лесному хозяйству, земельным ресурсам и геодезии, охране окружающей среды можно по телефону 8-(01647)-31370.

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