26 дипломов завоевали лунинецкие учащиеся на областной олимпиаде

Подведены итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Как рассказала заведующая сектора дошкольного и общего среднего образования отдела по образованию райисполкома Наталья Ярохович, в тяжелой интеллектуальной борьбе представители команды учащихся Лунинецкого района завоевали 26 дипломов. Среди них 4 высшие награды – по математике, информатике, химии и астрономии.

Благодаря нашим школьникам, а также их учителям, сохранились лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестчины. Стоит отметить, что соседи по итоговой таблице остались далеко. Например, у Ивацевичского района – всего 14 дипломов, Ивановского – 12.