МикашевичиНовости района

3 апреля в Микашевичах пройдет городской субботник

Организации, предприятия, жилищно-строительные и гаражные кооперативы города приведут в надлежащее санитарно-техническое состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Кроме того, в ходе субботника организуют  санитарную уборку на улицах, скверах, дворовых территориях и других объектах внешнего благоустройства. Также наведут порядок на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общепита и .т.д

Горисполком приглашает жителей Микашевич присоединится к мероприятию и принять активное участие в субботнике,  навести порядок в собственном дворе, частных домовладениях.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком райкоме БРСМ выбрали нового первого секретаря

В Лунинецком райкоме БРСМ выбрали нового первого секретаря

Photo of Совместная штабная тренировка прошла в Лунинце

Совместная штабная тренировка прошла в Лунинце

Photo of Двое лунинчан “похулиганили” на 4,5 года колонии и “химии”

Двое лунинчан “похулиганили” на 4,5 года колонии и “химии”

Photo of Двое жителей Микашевич проникли ночью в продуктовый магазин

Двое жителей Микашевич проникли ночью в продуктовый магазин

Photo of Лунинчанки стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства

Лунинчанки стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства

Photo of Единый день озеленения пройдет в Лунинецком районе 3 апреля

Единый день озеленения пройдет в Лунинецком районе 3 апреля

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть