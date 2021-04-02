3 апреля в Микашевичах пройдет городской субботник

Организации, предприятия, жилищно-строительные и гаражные кооперативы города приведут в надлежащее санитарно-техническое состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Кроме того, в ходе субботника организуют санитарную уборку на улицах, скверах, дворовых территориях и других объектах внешнего благоустройства. Также наведут порядок на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общепита и .т.д

Горисполком приглашает жителей Микашевич присоединится к мероприятию и принять активное участие в субботнике, навести порядок в собственном дворе, частных домовладениях.