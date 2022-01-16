30 дипломов завоевали учащиеся Лунинецкого района на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам

Закончился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Он традиционно порадовал хорошим результатом. Представители команды учащихся Лунинецкого района вновь оказались на высоте, завоевав в трудной интеллектуальной борьбе 30 дипломов.

Благодаря нашим умникам и умницам, а также их мудрым наставникам, наш отдел сохранил лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестской области.

Районный оргкомитет поздравляет победителей и желает им успеха в заключительном этапе