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30 дипломов завоевали учащиеся Лунинецкого района на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам
Закончился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Он традиционно порадовал хорошим результатом. Представители команды учащихся Лунинецкого района вновь оказались на высоте, завоевав в трудной интеллектуальной борьбе 30 дипломов.
Благодаря нашим умникам и умницам, а также их мудрым наставникам, наш отдел сохранил лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестской области.
Районный оргкомитет поздравляет победителей и желает им успеха в заключительном этапе
|Итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2021/2022 учебном году (10-13.01.2022)
|№
|Предмет
|Фамилия, имя, отчество участника
|Класс
|Учреждение образования
|Диплом
|ФИО учителя
|1
|Математика
|Гришко Денис Михайлович
|9
|Гимназия г.Лунинца
|II
|Емельянович Е.Н.
|2
|Математика
|Коннова Екатерина Андреевна
|9
|Средняя школа № 1 г.Лунинца
|III
|Веренич Л.М.
|3
|Математика
|Лукашевич Олег Александрович
|9
|Редигеровская средняя школа
|III
|Голиков М.В.
|4
|Математика
|Чирец Денис Сергеевич
|10
|Гимназия г.Лунинца
|I
|Галюк О.В.
|5
|Математика
|Буневич Полина Геннадьевна
|10
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|II
|Синькевич Р.В.
|5
|Математика
|Бача Алина Витальевна
|11
|Гимназия г.Лунинца
|II
|Емельянович Е.Н.
|6
|Математика
|Гребень Ирина Александровна
|11
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|III
|Синькевич Р.В.
|8
|Физика
|Юрченко Александра Васильевна
|9
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|II
|Зылевич В.В.
|9
|Физика
|Курилович Матвей Александрович
|9
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|III
|Зылевич В.В.
|7
|Астрономия
|Короткая Милена Дмитриевна
|11
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|I
|Зылевич В.В.
|8
|Астрономия
|Сыцевич Елизавета Романовна
|11
|Гимназия г.Лунинца
|III
|Кунда Э.П.
|9
|Информатика
|Орешко Алина Александровна
|9
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|II
|Трегубов И.А.
|13
|Информатика
|Свибович Никита Михайлович
|9
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Трегубов И.А.
|14
|Обществоведение
|Скакалкина Анастасия Олеговна
|10
|Средняя школа № 1 г.Микашевичи
|II
|Шемедюк А.П.
|15
|Русский язык и литература
|Ярохович Наталья Андреевна
|9
|Гимназия г.Лунинца
|III
|Бондаренко М.Г.
|10
|Русский язык и литература
|Цуба Елизавета Владимировна
|10
|Средняя школа № 1 г.Микашевичи
|II
|Ясеня Н.М.
|11
|Белорусский язык и литература
|Дашкевич Полина Александровна
|10
|Средняя школа № 1 г.Микашевичи
|III
|Ницевич Н.В.
|12
|Немецкий язык
|Жук Анастасия Александровна
|10
|Дятловичская средняя школа
|III
|Кременевская О.В.
|13
|Немецкий язык
|Морза Елена Ивановна
|11
|Большечучевичская средняя школа
|III
|Лихтар Е.С.
|14
|Немецкий язык
|Бицутко Варвара Андреевна
|11
|Гимназия г.Лунинца
|III
|Гопко С.И.
|21
|География
|Мельянец Роман Александрович
|9
|Бостынская средняя школа
|III
|Мельянец В.С.
|22
|География
|Помозова Ангелина Викторовна
|10
|Средняя школа № 1 г.Лунинца
|III
|Ковшик Т.А.
|23
|География
|Блинова Анжелика Юрьевна
|10
|Синкевичская средняя школа
|III
|Кривулец А.Н.
|24
|География
|Ярмольчик Мария Викторовна
|10
|Богдановская средняя школа Лунинецкого района
|II
|Ильючик Е.И.
|25
|География
|Якушев Андрей Александрович
|11
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|I
|Корбут И.К.
|26
|Биология
|Лесько Елена Сергеевна
|10
|Средняя школа № 1 г.Микашевичи
|III
|Васильева Я.В.
|15
|Технический труд
|Ванюк Владислав Иванович
|10
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Карпец С.А.
|28
|Технический труд
|Ракович Никита Дмитриевич
|10
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Карпец С.А.
|29
|Технический труд
|Пилевич Даниил Иванович
|10
|Средняя школа № 2 г.Лунинца
|III
|Карпец С.А.
|30
|Обслуживающий труд
|Васюшко Дарья Сергеевна
|11
|Лунинская ясли-сад-средняя школа
|III
|Ярмольчик Н.С.