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30 дипломов завоевали учащиеся Лунинецкого района на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам

16.01.2022
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Закончился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Он традиционно порадовал хорошим результатом. Представители команды учащихся Лунинецкого района вновь оказались на высоте, завоевав в трудной интеллектуальной борьбе 30 дипломов.

Благодаря нашим умникам и умницам, а также их мудрым наставникам, наш отдел сохранил лидирующие позиции среди отделов по образованию сельских районов Брестской области.

Районный оргкомитет поздравляет победителей и желает им успеха в заключительном этапе

Итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2021/2022 учебном году (10-13.01.2022)
ПредметФамилия, имя, отчество участникаКлассУчреждение образованияДипломФИО учителя
1МатематикаГришко Денис Михайлович9Гимназия г.ЛунинцаIIЕмельянович Е.Н.
2МатематикаКоннова Екатерина Андреевна9Средняя школа № 1 г.ЛунинцаIIIВеренич Л.М.
3МатематикаЛукашевич Олег Александрович9Редигеровская средняя школаIIIГоликов М.В.
4МатематикаЧирец Денис Сергеевич10Гимназия г.ЛунинцаIГалюк О.В.
5МатематикаБуневич Полина Геннадьевна10Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIСинькевич Р.В.
5МатематикаБача Алина Витальевна11Гимназия г.ЛунинцаIIЕмельянович Е.Н.
6МатематикаГребень Ирина Александровна11Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIIСинькевич Р.В.
8ФизикаЮрченко Александра Васильевна9Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIЗылевич В.В.
9ФизикаКурилович Матвей Александрович9Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIIIЗылевич В.В.
7АстрономияКороткая Милена Дмитриевна11Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIЗылевич В.В.
8АстрономияСыцевич Елизавета Романовна11Гимназия г.ЛунинцаIIIКунда Э.П.
9ИнформатикаОрешко Алина Александровна9Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIТрегубов И.А.
13ИнформатикаСвибович Никита Михайлович9Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIТрегубов И.А.
14ОбществоведениеСкакалкина Анастасия Олеговна10Средняя школа № 1 г.МикашевичиIIШемедюк А.П.
15Русский язык и литератураЯрохович Наталья Андреевна9Гимназия г.ЛунинцаIIIБондаренко М.Г.
10Русский язык и литератураЦуба Елизавета Владимировна10Средняя школа № 1 г.МикашевичиIIЯсеня Н.М.
11Белорусский язык и литератураДашкевич Полина Александровна10Средняя школа № 1 г.МикашевичиIIIНицевич Н.В.
12Немецкий языкЖук Анастасия Александровна10Дятловичская средняя школаIIIКременевская О.В.
13Немецкий языкМорза Елена Ивановна11Большечучевичская средняя школаIIIЛихтар Е.С.
14Немецкий языкБицутко Варвара Андреевна11Гимназия г.ЛунинцаIIIГопко С.И.
21ГеографияМельянец Роман Александрович9Бостынская средняя школаIIIМельянец В.С.
22ГеографияПомозова Ангелина Викторовна10Средняя школа № 1 г.ЛунинцаIIIКовшик Т.А.
23ГеографияБлинова Анжелика Юрьевна10Синкевичская средняя школаIIIКривулец А.Н.
24ГеографияЯрмольчик Мария Викторовна10Богдановская средняя школа Лунинецкого районаIIИльючик Е.И.
25ГеографияЯкушев Андрей Александрович11Микашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоIКорбут И.К.
26БиологияЛесько Елена Сергеевна10Средняя школа № 1 г.МикашевичиIIIВасильева Я.В.
15Технический трудВанюк Владислав Иванович10Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIКарпец С.А.
28Технический трудРакович Никита Дмитриевич10Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIКарпец С.А.
29Технический трудПилевич Даниил Иванович10Средняя школа № 2 г.ЛунинцаIIIКарпец С.А.
30Обслуживающий трудВасюшко Дарья Сергеевна11Лунинская ясли-сад-средняя школаIIIЯрмольчик Н.С.

 

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