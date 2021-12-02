4 декабря “прямую телефонную линию” проводит Владимир Ковалевич

4 декабря с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Владимир Михайлович Ковалевич.

Вопросы можно задать по телефону 8-(01647)-3-13-70.