4 новых случая ВИЧ-инфицирования зарегистрировано в Лунинецком районе

По данным официальной статистики, по состоянию на 01.04.2021 г. на Брестчине зарегистрировано 2376 ВИЧ-инфицированных. Среди регионов Лунинетчина занимает четверное место – соответствующий статус имеют 165 челок (показатель распространенности в два раза превышает среднеобластной). Лидируют Пинск (942), Брест (351) и Барановичи (180).

Как рассказал главный государственный санитарный врач района Виталий Дегтярев, за январь-март в Лунинецком районе зафиксированы 4 новых случая. Из общего числа заболевших граждан – 111 мужчины и 54 женщины. По-прежнему вирусом иммунодефицита чаще болеют люди в возрасте 18-49 лет. Преобладающее большинство – 114 человек – заразились при половых контактах, остальные – при внутреннем введении наркотических веществ. 35 пациентов умерли. За весь период наблюдения от ВИЧ-инфицированных матерей родились 10 младенцев. Восемь из них сняты с диспансерного учета с диагнозом “Здоров”, еще у двух – статус не определен.

Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить по телефонам: 6-44-75 – в районном центре гигиены и эпидемиологии, у наркологов и инфекционистов соответственно 2-76-95 и 2-77-05 – в Лунинце, 6-65-40 и 2-76-71 – в Микашевичах. Добровольно, анонимно, без направления и бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении нашего района, где осуществляется забор крови из вены. Время работы: 08.00-19.00 – районная поликлиника (ул. Красная, 100, каб. 60) и филиал №1 “Микашевичская больница” (Первомайская, 18, каб. 19), 08.00-15.00 – все амбулатории.