4 пожара произошло в Лунинецком районе за сутки

За прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 12 пожаров, 4 из них – в Лунинецком районе.

В 13.12 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Межлесье. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, панель приборов, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие автомобиля Peugeot 5008.

В 15.59 поступило сообщение о пожаре кирпичного гаража в райцентре. Огнем повреждена кровля на площади 7 кв.м, имущество.

В 18-23 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Лаховка . В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество.

В 22.48 поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в Дятловичах. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены.

Во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.