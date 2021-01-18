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4 пожара произошло в Лунинецком районе за сутки

За прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 12 пожаров, 4 из них – в Лунинецком районе.

В 13.12 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Межлесье. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, панель приборов, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие автомобиля Peugeot 5008.

В 15.59 поступило сообщение о пожаре кирпичного гаража в райцентре. Огнем повреждена кровля на площади 7 кв.м, имущество.

В 18-23 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Лаховка . В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены, имущество. 

В 22.48 поступило сообщение о пожаре хозяйственного строения в Дятловичах. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены. 

Во всех случаях пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

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L N

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